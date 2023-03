El youtuber ‘Makanaky’, cuyo verdadero nombre es Einer Gilber Alva León, podría afrontar una investigación en la Fiscalías tras confesar públicamente que abusó sexualmente de una escolar de 15 años cuando estaba en el colegio.

“´Ella no quiere´, me dijeron. A la fuerza lo hemos hecho... es que no quiso dejarse pues, y como mis amigos son fríos de fríos, la cogieron”, narró el influencer en una reciente entrevista con Jonathan Maicelo.

Ante el repudio y la indignación que generaron sus confesiones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación contra ‘Makanaky’ “sobre su presunta participación en un acto contra la libertad sexual y la víctima acceda a justicia en este caso”.

“Nada justifica la violencia contra la mujer. Rechazamos toda expresión que normalice la violencia contra la mujer. A través del Programa Nacional Aurora, condenamos las expresiones humillantes hacia cualquier víctima de violencia”, se pronunció el Ministerio de la Mujer en Twitter.

Defensoría del Pueblo pide investigar a ‘Makanaky’

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo rechazó los hechos narrados por Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, donde admitiría la comisión de un delito.

“ Solicitamos a la Fiscalía investigar el hecho de oficio, ya que también podría constituir apología del delito de violación sexual . Una de las formas más atroces de la violencia de género es la sexual, por la grave afectación a la integridad de las mujeres. Además de una atención efectiva por parte del Estado, la sociedad debe condenar y dejar de normalizar este tipo de violencia”, indicaron en Twitter.

