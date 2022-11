Christian Cueva fue captado saliendo de un evento nocturno con su esposa Pamela López y las cámaras de ‘Amor y Fuego’ estuvieron allí para abordarlo. El futbolista de la Selección Peruana habló de algunos temas, pero protagonizó un bochornoso momento en plena caminata.

Resulta que el popular ‘Aladino’ estaba acompañado de sus agentes de seguridad, quienes intentaron en todo momento evitar que los periodista se acerquen al jugador. Sin embargo, Cueva no permitió que su seguridad les levantara la mano a los hombres de prensa, a diferencia de lo que hizo Miguel Trauco con las cámaras de ‘América HOY’.

El futbolista no quiso opinar sobre el incidente de Trauco y comentó: “ Hermano, qué puedo opinar yo, no vi nada, yo no soy de ver esos programas”.

Sin embargo, cuando iba caminado, uno de los fanáticos que estaba detrás de Christian Cueva le terminó pisando, haciendo que casi tropiece.

“Hermano, me has hecho tantas preguntas que ya me pisaron todo el zapato” , dijo ‘Aladino’, quien se detuvo para acomodarse el calzado.

Christian Cueva y su esposa

TE PUEDE INTERESAR