Ser hija de un popular personaje de la farándula peruana no evitó que sea duramente critica por su apariencia. Además, decidió incursionar en la actuación y tuvo papeles pequeños en algunas populares producciones nacionales pero ahora todo eso quedó atrás y triunfa como influencer en Estados Unidos y cambió su vida completamente.

Ahora fruto de su trabajo puede disfrutar de lujos rodeada de marcas como Louis Vuitton, Balmain, Gucci y Prada . No obstante, no éxito no llegó del día a la mañana, pues tuvo que pasar por mucho antes de conseguir ser reconocida como influencer en el extranjero.

Aunque hace algunas semanas presumió en sus redes sociales que logró comprarse un lujoso auto Roll-Royce, la joven Josetty Hurtado, hija del conocido ‘Chibolin’ se esforzó mucho para lograr tenerel éxito que se posee en redes sociales.

Hace varios años, Josetty Hurtado dejó Perú para estudiar actuación en Estados Unidos , si bien ya había trabajado en algunas producciones de ‘América Televisión’ de la mano de Michelle Alexander como ‘ Mi amor, el wachiman ” y “ Cholo Powers ”, la joven influencer decidió pulir sus habilidades actorales.

Josetty estudio durante 5 años artes escénicas en la prestigiosa institución New York Fill Academy, donde aprendió la técnica Meisner de actuación. “ Es un camino tan largo y se gasta tanto dinero por las audiciones, la renta y, en esa época, las redes sociales no eran lo que son hoy ”, contó en una entrevista con Mathías brivió. Así mismo, tomó cursos en edición, filmación, teleprompter y casting. “ Todo eso me ayudó para hacer el trabajo que hago hoy ”, agregó.

¿Cómo Josetty se volvió influencer?

Según cuenta Josetty, s carrera como actriz en Estados Unidos no tenía el resultado que esperaba por lo que decidió cambiar el enfoque pero no sabía que podría hacer. Sin embargo, la inspiración llegó en una convención de belleza, pues vio por primera vez a infuencers llamativos de pelucas rosas por lo que se propuso convertirse en toda una sensación en redes sociales.

“ No tenía ni el tiempo ni el dinero para estar experimentando y las rentas son carísimas. Así que dije: ‘Manos a la obra ’” Sus primeros videos fueron en el baño de su hogar y luego los editó para compartirlos en redes, y al parecer le habría gustado al públo, pues la marca ‘Pixie’ de maquillaje se comunicó con ellas.

“ (Trabajan) con influencers pequeñitos o grandes. A ellos no les importa. Son una compañía familiar y, desde el día uno hasta el día de hoy, se han comportado como familia ”, agregó

Josetty Hurtado trabaja con 60 marcas en Estados Unidos

La hija de Andrés Hurtado, alcanzó el éxito en Estados Unido y ahora trabaja con más de 60 marcas, entre ellas Disney y otras importantes que han contratado los servicios de la ahora creadora de contenido.

“ Como 60 marcas jajaja. Por eso, posteo todo el día como 4. Yo empecé a descubrir (como avanzar) cuando inicié con el maquillaje. Primero dije no voy a ser una chica más que enseñe a como ponerse un labial hay mil personas. Yo opté por ofrecerte el look completo ”, comentó a Mathías Brivio.

“ Por eso es que ven fotos cerca y luego el video de la ropa, los zapatos. Yo soy una influencer de lifestyle, yo te vendo el look entero de acuerdo a lo que hay. A estas alturas todas las marcas me pagan ”, finalizó.

