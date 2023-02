Por el ‘Día de los Enamorados’, la cumbiambera Giuliana Rengifo fue sorprendida por su novio, el empresario Jhon Silva con costosos regalos. La cantante reveló que muy pronto viajarán a Hawái, Estados Unidos para celebrar sus tres meses de relación.

En diálogo con Trome, la exintegrante de Agua Bella contó que su pareja se quedará hasta fin de mes con ella. Asimismo, señaló que está muy ilusiona con este nuevo pretendiente.

“Jhon llegó a Lima hace unos días, pasamos nuestro primer ‘San Valentín’ juntos y me sorprendió. Se quedará en Lima hasta fin de mes. Me obsequió rosas, regalos bellos, te juro que me sorprendió. Se lució muchísimo. Me dio regalos caros, pero eso es lo de menos. El detalle es que te sorprendan o engrían. Yo también le di un detalle. Él tiene de todo, así que lo mío solo fue un lindo detalle”, declaró a referido medio.

“Estamos pensando en viajar a Hawái porque ya tengo mi visa, así que vamos a ver las fechas para que no choque con mis shows . Primero es mi trabajo, soy una mujer independiente y jamás volvería a dejar mi trabajo o negocios por amor”, agregó.