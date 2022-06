Melissa Paredes no se quedó callada y arremetió contra Magaly Medina, quien insinuó que la modelo estaba usando a su hija “como un arma” contra la familia de Rodrigo Cuba.

Según la exconductora de ‘América HOY’ ella nunca dijo que a la familia Cuba “le aterraba que su hija pase por la cámara Gesell en un eventual proceso judicial. Según Melissa, ella hablaba de incluir a la psicóloga Lisbeth Cueva (amiga de su abogado Wilmer Arica) en un juicio.

“He visto a la mostra del otro canal decir que yo uso a mi hija para amenazar... la pregunta fue si la psicóloga tiene que ver en mi tema legal... yo dije que no, que la psicóloga no tenía nada que ver, y si hubiera un tema legal, en tal caso, serian los psicólogos del Poder Judicial en la cámara Gesell.. a qué le tienen tanto miedo para inventar que la psicóloga del canal 4 tiene algo que ver en mi tema. A eso me refería”, sostuvo la actriz.

La novia de Anthony Aranda explotó contra Magaly por mencionar a su hija de 4 años y le exigió que deje de hacer rating tocando temas sensibles.

“Yo no uso a mi hija para ningún tema porque no hay ningún proceso que yo haya abierto. Así que mucho cuidado con lo que está insinuando, ya me cansé de ser su títere y que haga rating conmigo, ya deje de hablar de mi”, estalló la modelo.

