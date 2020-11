La modelo peruana Tefi Valenzuela reapareció en su cuenta de Instagram y publicó una foto antigua de ella junto a su mascota, a la cual adoptó.

Su mascota lleva el nombre de Cumbia y ahora es la alegría de Tefi Valenzuela tras haber resultada agredida por su expareja Eleazar Gómez, quien horas antes le había medida matrimonio.

Tefi Valenzuela compartió la foto con una descripción súper emotiva. “Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia no sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy , ella siempre me anima”.

Además, agradeció el apoyo recibido este tiempo y explicó por qué puso una foto así. “Gracias por tanto cariño quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y se que de esta me levanto .Los quiero”.

