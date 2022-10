Lucecita Ceballos se pronunció sobre la diferencia de edad entre su personaje, Dalila, y Joel Gonzáles, el personaje de Erick Elera en Al fondo hay sitio. La actriz colombiana, además, contó detalles de su pareja.

“Estos temas son bastante sensibles, complejos, que hay que analizar muy bien dependiendo de qué posición lo vea uno, o sea, si yo lo veo como madre, de todas maneras me va a preocupar el tema de la edad, ya si uno está libre ¿por qué no?”, comentó Lucecita sobre la diferencia de edad.

“¿Te ha pasado a ti en algún momento que te has enamorado de alguien muy menor?”, le preguntaron en el programa Estás en todas. Lucecita contó que no ha vivido esas experiencias porque lleva comprometida desde que tiene 17 años.

“Bueno, es que todavía no he tenido tiempo pues, porque he estado comprometida desde los 17 años, entonces yo estoy es con una persona mayor”, contó Lucecita Ceballos.

La actriz confirmó que su pareja es 15 años mayor que ella: “A mí me gustan mayores”, cantó frente a las cámaras.

“La diferencia de edad es relativa a la madurez que haya obtenido la persona a través de los años, a las cosas que haya vivido, se tiene que dar, el amor se tiene que dar, ya para resumir, de manera espontánea, que fluya, dejar que las emociones afloren, cuando hay química, hay química y punto, se acabó”, concluyó.

Fuente: América Televisión

