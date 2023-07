Yarita Lizeth, conocida como la ‘Reina del folclore’, ha conquistado cada lugar en el que se presenta con su música. Sin embargo, detrás de los micrófonos, la cantante pasó por momentos de desilusión en temas relacionados con el amor.

En un momento en el que creía que no volvería a enamorarse, su expareja Patric regresó a Perú preocupado por la salud de la cantante. Ambos habían mantenido una relación durante aproximadamente dos años, pero Yarita Lizeth tuvo que priorizar su carrera musical, dejando a un lado los asuntos del corazón.

La cantante compartió con el diario Trome que su amado le propuso retomar su romance, pero en ese momento ella tuvo que rechazarlo debido a la importancia que le daba a su carrera: “La verdad, ya no me hacía ilusiones, pues la última vez que nos vimos él me dijo para hacer una vida juntos, pero le respondí que estaba mi carrera de por medio, así que me dejó ir. Estuve muy triste”.

Sin embargo, la situación cambió cuando Patric llegó nuevamente a su vida. Yarita Lizeth admitió que no estaba bien en ese momento, pero la visita de su expareja la reconfortó: “La verdad, no esperaba verlo, pues se enteró de que estuve pasando por un momento difícil, estuve con depresión por tantos problemas que se presentan en el trabajo y llegó a verme para decirme que sigo en su corazón, y el amor también ha vuelto al mío”.

La cantante reveló que Patric no es originario de Perú, sino de tierras europeas con raíces suecas y bolivianas. A pesar de la pausa que tuvieron en su relación debido a las prioridades de Yarita Lizeth en su carrera musical, decidieron retomar su romance y tienen planes a futuro juntos.

TE PUEDE INTERESAR