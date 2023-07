En TikTok y otras redes sociales se ha viralizado un video publicado por una mujer proveniente de otro país. Resulta que una canadiense reveló cuál es su problema más grande como extranjera en el Perú.

El video viral fue compartido por la usuaria @VeroniqueAngers. La joven canadiense suele utilizar sus redes sociales para compartir las experiencias que vive en el Perú. Esta vez, quiso contar a sus seguidores uno de los problemas que suele pasar como extranjera en nuestro país. La chica comenzó su relato explicando que cada vez que va al mercado para tomar jugo hace su cola tranquilamente hasta ser atendida.

La mujer de Canadá enfatizó que el problema radica en que los demás clientes llegan y la mayoría no respeta la fila y empieza a gritar su pedido. Lo más sorprendente es que a ellos les atienden primero. “Lo gritan y lo peor de todo es que el vendedor les hace caso a ellos, que no están respetando la cola”, señaló.

“Yo espero calladita un ratito. Si vienen otros y los atienden, grito”, “Es que, si no pides, el vendedor cree que sigues esperando”, “A mí también me pasa”, “Todavía no cambiamos eso”, “A mí me pasa a cada rato eso y otros vienen y como si nada piden”, “Hay lugares que sí te ven y te atienden”, “Toca gritar también”, fueron algunos comentarios en el clip.