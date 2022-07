Han pasado 50 años desde que el padre de Walter Lozada, creó ‘Golden Star’, sentando así las bases de la icónica orquesta de cumbia, ‘Armonía 10′, cuyos integrantes se encuentran de luto tras la partida de su líder y director musical.

Piurano de nacimiento, Walter comenzó su amor por la música a la corta edad de 11 años, integrando la banda fundada por su padre Juan de Dios Naquiche, con quien durante el año 1982, se grabaron los famosos temas, ‘Enfermera’, ‘Café con ron’ y ‘Un cigarrillo, una guitarra y una pena’.

Walter reconoció en todo momento el rol de Nancy Silupú, quien fue su esposa durante 36 años, a quien le agradeció en un diario regional llamada ‘La hora’: “A Nancy le agradezco mucho porque en este negocio es como si hubiera dos mundos y ella, sabiendo que es complicado, me comprende”.

El talento le corre por las venas, es por ese motivo, que pese a no amar la vocación de músico al comienzo, lo hizo de forma excepcional: “Yo no quise ser músico, yo quería ser policía y tuve que enfrentarme a mi papá para poder irme a estudiar, pero me propuso quedarme con la banda y así fue”, confesó Walter.

