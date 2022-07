No la están pasando nada bien. Greyssi Ortega sorprendió a los medios peruanos al conocerse que estaba cruzando la frontera de Estados Unidos como ilegal, produciendo diferentes reacciones en el público y según ella, fue su hermano, Juan Carlos Ulloa, quien la habría acompañado en esta arriesgada aventura.

Greyssi llegó a tierras gringas y fue directamente a las autoridades, quienes la pusieron en un albergue mientras se decide su destino: “No sabemos cuándo nos podemos ir de acá, es complicado porque hasta cierto punto hemos podido cruzar con algo de dinero”.

Ítalo Villaseca, su esposo, ya se encuentra en Estados Unidos trabajando, por lo que era necesario buscar un cómplice para poder cruzar la frontera como ilegal y esa persona fue Juan Carlos Ulloa, quien también logró ingresar a Perú de forma ilegal: “Mi hermano fue la única con la que yo hablé cuando llegué a Bogotá, la única persona a la que le conté todos mis problemas y por él tomé la decisión, porque sola no iba a poder ir, sola no me iba a arriesgar”.

