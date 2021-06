El empresario Rafael Fernández tuvo una muestra de cariño con los hijos de su esposa, Karla Tarazona, pese a que no son de él, pero convive con ellos.

Antes de finalizar el Día del Padre, el empresario Rafael Fernández mostró el cariño que le tiene a los hijos de Karla Tarazona, hijos producto de sus exrelaciones sentimentales con Leonard León y Christian Domínguez.

A través de su cuenta de Instagram, Rafael Fernández compartió una foto con los pequeños y escribió: “Me levantaron con regalos y ahora me acompañan antes de dormir. No serán mis hijos pero no me impide para darles amor”.

Previamente, en este Día del Padre, el mayor de los niños tuvo un hermoso gesto con Rafael Fernández, pese a que no es su padre: le escribió una carta de agradecimiento.

“Gracias tío por cuidarme y por enseñarme un montón de cosas. Eres el mejor siempre nos cuidas y te preocupas por nosotros siempre. Te amaremos mucho. Te amo”, le escribió el mayor de sus pequeños.

Karla Tarazona dejó en evidencia que sus hijos no llaman papá a Rafael Fernández porque quizá es difícil para ellos, pero que pese a eso, existe amor entre ellos.

