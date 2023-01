El reality “Esto es guerra” regresó a la televisión días atrás. Esta vez, el programa de América Televisión presentó a los ‘guerreros’ históricos y a la ‘nueva generación’ como parte de la nueva temporada, ‘Los elegidos’.

Sin embargo, el rating no ha aumentado desde el estreno de la nueva temporada; por el contrario, “Esto es guerra” no ha alcanzado las cifras de audiencia que tuvo en diciembre de 2022.

De acuerdo con los datos de Kantar Ibope Media, el lunes 23 de enero de 2023, “Esto es querra” fue el quinto programa más visto de la televisión peruana con 10.8 puntos de rating.

El reality fue superado por “Al fondo hay sitio” (20.4), “Maricucha 2″ (15.7), “Magaly TV La firme” (12.6), “América Noticias” (12.2) y “Esto es guerra” (10.8).

¿Qué dijo Samuel Suárez sobre “Esto es guerra”?

El periodista reveló que EEG se estrenó con 12 puntos. Aunque es un buen rating, no está ni cerca de los números que el reality tenía en el pasado: “No he visto cómo está el rating de “Esto es guerra” (...) pero sí sabía lo del lunes, su estreno, que creo que hizo 12 puntos, que me parece igual bajísimo para lo que “Esto es guerra” hacía antes. No sé si el formato, las mismas caritas de siempre... como que quieren hacer algo nuevo, pero como que no se atreven y tampoco no tienen muchas opciones, o sea, no sé en verdad, o sea, de que hace tiempo “Esto es guerra” no tiene los altos índices de rating que manejaban hace ‘cuchumil’ años, eso lo sabemos nosotros hace muchísimo tiempo, de que su estreno ha pasado desapercibido hasta para nosotros, si yo no me enteraba por ustedes que ya se estrenó, yo ni cuenta”.

“Igual tiene un público, igual 12 puntos no es poco, pero para lo que hacía “Esto es guerra” que era en su momento un boom, la sensación, cada día baja más pero de poquitos, ah, de poquitos, no es que se han ido en picada, de poquitos a poquitos, como digo, igual tienen su público pero hay que ponerse las pilas”, acotó.

