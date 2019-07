La reacción de Tilsa Lozano al reencontrarse con Dorita Orbegoso tras sus burlas│VIDEO

Tilsa Lozano fue presentada como jurado en la pista de baile de 'Reinas del Show'. Tras los dimes y diretes, la exvengadora se reencontró con Dorita Orbegoso y, pese a las burlas de esta, le dio una buena calificación.

"Dorita, hola, ¿hola?", le dijo Tilsa Lozano al ver que Dorita Orbegoso no la saludaba.

Luego de conseguir el saludo, Tilsa Lozano procedió a calificar el baile de Dorita Orbegoso, felicitándola por su participación.

"Hay cosas que entiendo como mujer, sé que acabas de dar a luz (...) noté momentos de pequeña lentitud, siento que se basa a un temor, siento que todavía no estás al 100% físicamente por la herida que tienes, las estás cuidando y es natural que por más de que tú sepas que te pueda salir perfecto, tener ese miedo, ese temor a que te pase algo, a que se pueda abrir la herida", señaló la exvengadora.

Incluso, Tilsa Lozano indicó que Dorita Orbegoso había realizado el mejor baile hasta ese momento: "Personalmente pienso que lo has hecho espectacular, estás en tu cancha, es lo tuyo (...) a mí me encantó, hasta ahorita es lo que más me ha gustado".

"Voy a pensar si lo quito por lo que leí en los periódicos durante estos días o lo pongo por lo profesional que soy", afirmó la conductora, aunque finalmente le dio el punto extra.