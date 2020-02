La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, fue protagonista de un divertido momento en una llamada que mantuvo con su hijo Thiago en pleno programa en vivo.

Y es que la actriz habría recibido una llamada de su pequeño durante la emisión de su programa. Sin embargo, con lo que no contaba Rebeca, es que su hijo le jugaría una broma por teléfono.

“Mil disculpas, con mucho temor voy a contestar. A ver un segundito...”, comenzó diciendo la conductora.

Escribens contestó la llamada y fiel a su estilo no dudó en apurarlo y decirle que “el tiempo en televisión es oro”, a lo que Thiago respondió con un divertido sonido y dejó sin palabras a la popular ‘Doña Rebe’ e hizo entrar en carcajadas a su partner, Choca Mandros.

“Tu hijo te ha troleado en televisión abierta”, dijo Choca.

Sin embargo, esto no quedó ahí, la conductora utilizó las cámaras de su programa para enviarle un contundente mensaje a su hijo.

“Thiaguito, ¿sabes que día es hoy no mi vida? ¡Lunes! Anda a regar las plantas de una vez, anda tendiendo tu cama y ya regreso para que me ayudes a pasar el trapo a todos los muebles de la casa, porque de gratis no te vas a quedar en la casa”, finalizó diciendo la conductora.

Rebeca en llamada con su hijo (Video: América TV)

