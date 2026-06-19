Intensa. Así es Rebeca Escribens. La actriz y conductora de televisión inicia su día temprano en América Espectáculos, luego corre a la conducción de “América Hoy”. Más tarde llega a los ensayos del musical “Mamma Mía” y, por si eso fuera poco ahora anuncia su nuevo show “No soy una señora”. A todas estas actividades se suma uno de sus proyectos más personales, la publicación de su primer libro. Rebeca no para.
- ¿Cómo haces para cumplir con todas tus actividades?, ¿cómo te organizas?
Yo siempre he sido así, desde chica me ha gustado el caos mágico que me da mi trabajo. Soy una persona que me gusta hacer de todo un poquito. Me aburre la monotonía. Soy feliz todos los días con este caos precioso. Pero desde que murió mi papá, este año se va a cumplir 4 años, sí bajé varios cambios. Necesitaba un poco de paz, de tranquilidad.
- Este año veo a una Rebeca más activa en sus proyectos.
En mi ámbito personal, emocional, soy una mujer muy activa. El hecho que esté quieta no quiere decir que mi mente descanse. Me gusta crear, escribo mucho. Ya verán qué cosa he estado escribiendo durante tantos años.
- ¿“Mamma Mía” significa tu regreso al teatro musical?
Sí. Es algo que yo soñaba años.
- ¿Qué proyectos tienes para este año?
Voy a publicar algo, le estoy dando forma. (Días después de esta entrevista, Rebeca anunció que este año presentará su primer libro en la Feria del Libro)
- Estás muy concentrada con tu nuevo proyecto…
Sí, absolutamente. Estoy sacando todos mis escritos. Yo escribía canciones, poemas, cuentos, historias. He desempolvado muchos escritos y empecé a ordenarlos. Y fui encontrando otras cosas en el camino que quería hacer. Son dos “hijos” que voy a lanzar este año, con mucho temor, con mucho miedo, pero también con la convicción y la certeza de saber que solo tengo una vida para hacer lo que yo realmente quiero hacer. Y eso lo sabes cuando has presenciado muertes tan cercanas como la de tus padres.
- La partida de tu papá marcó un quiebre en tu vida
Sí, es inevitable. La muerte de alguien tan cercano como tus padres te marca. Ustedes están viendo mi antes y mi después porque llegaron a conocer a mi padre a través de las redes sociales. Pero sin duda, hace 26 años, cuando mi madre murió también hubo un punto de quiebre importante, tenía 22 años.
- ¿Cómo te sientes en “América Hoy”?
Cómoda, muy contenta. A mí me gusta siempre ir de a poquitos; o sea, sí tengo una personalidad muy inquieta, intensa e invasiva, pero sé cómo, cuándo y dónde.
- Has encajado muy bien en esa “familia disfuncional”, como ellos se llaman
No, yo les digo que no son disfuncionales. Somos muy funcionales. Yo no me acomodo a lo que hay. Yo llego a cambiar las cosas y a sacar también, creo yo, lo mejor de las personas. Creo que eso es importante en un equipo, llegar a aportar.
- Acabas de cumplir 49 años, estás iniciando el último año de la base cuatro.
Para entrar a una hermosa etapa, al piso 5, pero para el próximo año todavía.
- ¿Qué planes para ese “nuevo nivel”?
No sé si estoy en crisis de los 50, pero sí está tocándome. Desde la partida de mi papá me ha tocado lidiar con una serie de cosas que me hacen replantearme la vida del día a día. De hecho, mi edad también lo hace. Voy a cumplir 50, es un número importante; se me ve rica, linda, preciosa, lo que quieras, pero igual es un número importante. Más allá de la broma y de que se me vea, linda, preciosa, trato de cuidar mi energía, zapatea un poco el que la mente quiera hacer mil cosas y que el cuerpo ya no, y digo dónde está la energía de Rebeca Escribens.
- Inevitablemente la mujer sufre cambios emocionales y hormonales…
No solamente del cuerpo y los cambios hormonales, sino en la mente. La mente es poderosísima. Entonces ahí ando, no solamente abrazando mi cuerpo y los cambios emocionales, sino tratando de coordinar con mi mente. Que todo salga bien, pero con salud. Uno va cumpliendo años y empiezan algunas sorpresitas. Ustedes supieron que me salió un melanoma, un inicio de cáncer de piel que gracias a Dios está controlado, pero esas son las sorpresitas que te va dando la edad también. A eso le tengo miedo, a esas sorpresitas, no a las arrugas, no a las canas.
- ¿Qué le diría la Rebeca de hoy a la Rebeca que soñaba con ser paquita?
Le diría: “¡Lo lograste, babosa!, ¡lo lograste! Mira, tú con tus miedos e inseguridades que te creías menos que el resto y ahora eres una capa haciendo todo lo que haces. Aún y teniendo miedo, lo sigues haciendo y vamos por más”.
ALGO MÁS
Rebeca Escribens estará en el musical “Mamma Mía” que se estrena el 2 de julio en el Teatro Peruano Japonés. Entradas en Joinnus.