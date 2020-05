La conductora de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens, opinó sobre el fin de la relación de Vania Bludau y el joven abogado, Frank Dello Russo.

Tras enterarse que ya no llegarán al altar, Rebeca Escribens dijo: “A mí no me gusta entrometerme en la vida de las personas, pero en esta ocasión sí lo voy hacer”.

Luego terminó enviándole un fuerte mensaje a Vania Bludau. “Vania Bludau parece que tenías mucho polvo por debajo de la alfombra y solo mostrabas lo de encimita. Que te quede de lección hija, que te quede de lección, otra cosa mariposa”.

Este fin de semana, Vania Bludau confirmó el fin de su relación con Frank Dello Russo, al parecer por descubrir que tenía una cuenta en Tinder, así como otras cosas, sin embargo él lo descartó.

