Rebeca Escribens y Rosángela Espinoza protagonizaron recientemente un tenso momento en “Esto es Guerra” cuando se encontraban en el reality de Tiktokers, donde la conductora mencionó ganadora a Luciana Fuster frente a la ‘chica selfie’.

Durante un enlace con el programa “América Hoy”, la popular ‘Doña Rebe’ fue cuestionada por Ethel Pozo sobre Rosángela. “En el caso de Rosángela inclusive se picó cuando no la elegiste y elegiste a Luciana”, fue el comentario.

“Claro que me acuerdo, ¿Cómo no me voy a acordar, si todavía tengo pesadillas? Estoy con sobresalto, estoy medicada. A Rosángela la estimo mucho. (…) En el canal, un día la peché y le dije: ‘Ay, no escuchaste que yo te elegí'”, dijo entre broma.

Asimismo, Rebeca Escribens aprovechó en darle un consejo a Rosángela Espinoza sobre el respeto. “Mi hija siempre exige respeto, y el respeto se gana con los años. (…) De los hombres, él (Rafael Cardozo) es el picón, y de las mujeres, Rosángela Espinoza es la picona”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR