La presentadora del bloque de Espectáculos, Rebeca Escribens, pasó el rochechazo de su vida luego de que se pusiera a bailar en pleno programa en vivo.

Rebeca Escribens puso en tela de juicio el premio de “Señora primavera” que Tula Rodríguez recibió en el programa que conduce “En boca de todos”, por lo que se animó a hacer un baile para demostrar que ella también puede.

De pronto, Rebeca Escribens se puso a bailar con choca el tema Come on, let’s go de Los Lobos. La conductora se movía a ritmo del pegajoso tema cuando, de pronto, Choca, quien bailaba con ella, la carga.

Sin embargo, nadie esperaba que la falda de Rebeca Escribens le jugaría una mala pasada pues este se abrió. Rebeca Escribens reaccionó rápidamente y se agarró de la falda para que este se siga soltando. Junto a choca no pararon de reír por el episodio.