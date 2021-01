Rebeca Escribens regresó al bloque de “América Espectáculos” totalmente recargada luego de algunos días de vacaciones. Y es que la conductora aprovechó para, fiel a su estilo, saludar a sus compañeros de conducción.

En ese sentido, la también actriz le reclamó a Verónica Linares sobre un comentario malintencionado que habría hecho sobre la foto en bikini en redes sociales que causó revuelo.

“Ahora los vacuno con alegría, con un poco de ridículo. Escúchame, he visto que has dicho que me he hecho retoques en la foto donde salgo con un cuerpazo de la patada.... Solo porque los vestidos que te he prestado no te entran. ¿Qué culpa tengo yo?”, manifestó Rebeca.

“Al revés amiga, yo soy la que te ha defendido, pero acá Federico, Luchito, y esas personas que vinieron a reemplazarte te estaban dando duro y yo te defendía, la única”, se defendió entre risas la periodista.

Rebeca Escribens regresó a América Espectáculos - Ojo

