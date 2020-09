Rebeca Escribens decidió tomarse unos minutos de su programa para referirse a su querida amiga Almendra Gomelsky, quien viene atravesando un duelo por la reciente partida de su padre a causa de haber estado infectado con el COVID-19.

“Voy con un tema que me choca muy cerquita porque Almendra es mi amiga, porque he llorado tanto como ella (...) Ella es muy sensible, así con el tamañazo que tiene, no saben la hipersensibilidad que maneja, es una persona muy especial. Sigue conmovida en este segundo round de la partida de su padre, en irse acomodando, irse haciendo la idea de que ya no va a estar más con ella”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ’Doña Rebe’ sorprendió al público televidente al revelar que de momento no estará en ningún proyecto televisivo, ya que necesita “poner su vida en calma”, luego del impacto que hemos tenido en el país a causa de la nueva normalidad impuesta por el avance del coronavirus.

“Tú eres fuerte, eres una mujer muy valiente y sabes que la vida continúa y hay que seguir trabajando. Está con el proyecto de Nubeluz, ya lo van a ver de manera virtual. También viene trabajando con mis amigas hermosas Gianella, Katia, y un personaje masculino que dará que hablar”, expresó.

“Yo de momento estoy un pasito retirada porque necesito mucha calma en mi vida, tomarme de nuevo las cosas con tranquilidad. Todo este proceso es nuevo, algunas personas se tardan más en acomodarse y yo soy una de ellas, necesito tener mi cabeza en calma”, agregó.

Rebeca Escribens se quiebra al recordar al padre de Almendra Golmensky

