En la reciente emisión del bloque “América Espectáculos”, Rebeca Escribens se tomó unos minutos para hablar de Christian Domínguez, quien hizo noticia luego de reconocer en televisión nacional fue infiel en el pasado.

La conductora de televisión se mostró sorprendida, pero señaló que le queda la interrogante sobre cuántas veces fue infiel el cumbiambero.

“Christian Domínguez el día de ayer... No, yo tengo que ponerme lentes porque no puedo creer que haya sido honesto, confesó públicamente que ha sido infiel, la pregunta es cuántas veces”, dijo la conductora antes de dar paso a la nota.

En la edición del último martes de “América Hoy”, el líder la “Gran Orquesta Internacional” sorprendió a sus compañeras de conducción al reconocer −por primera vez− en televisión nacional que fue infiel a sus exparejas.

“Por supuesto. Yo he hecho mea culpa, un montón, yo siempre he aclarado que yo me he equivocado mucho. Yo he sido infiel, y lo he dicho. He hecho un mea culpa. Siempre he dicho que me he equivocado mucho, y lo sigo diciendo, me seguiré equivocando en otros aspectos”, respondió inmediatamente la pareja de Pamela Franco.

