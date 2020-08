Las recientes declaraciones de Yiddá Eslava, donde denuncia que ha sido víctima de fuertes insultos en redes sociales, ha causado conmoción en la farándula limeña. Y es que varias figuras del espectáculo se han pronunciado al respecto brindándole su total respaldo a la actriz.

Una de ellas fue la conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, quien se animó a comentar el informe de su bloque donde la exchica reality confiesa que la llamaron ‘gorda asquerosa'.

“Mi reina escúchame, de repente esto es una sugerencia, porque hay muchas personas que no les interesa que nadie les esté dando consejos. Sin embargo, nadie te hace sentir mal, uno decide sentirse mal o bien, ¿cómo? eso ya es problema de cada uno”, comenzó aconsejando la popular ‘Doña Rebe'.

“Tú eres una mujer con personalidad, con carácter. Así que no te voy a decir que no llores, ni que no respondas, quién soy yo para decirte qué es lo que tienes que hacer... pero si a las personas que tienen el atrevimiento de juzgar a otras. Lo que ha dicho Yiddá es muy cierto, uno no debería levantarse para mirarse al espejo y decirte: ‘que fea que estoy o que rica que estoy, aunque lo segundo sí serviría para alimentarnos el autoestima”, finalizó diciendo.

Rebeca Escribens defiende a Yiddá Eslava - Ojo

