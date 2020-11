La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens mostró su indignación por la violencia física y psicológica que sufren las mujeres en nuestro país y el extranjero.

Sus declaraciones se dieron, luego que hablara sobre el caso de la cantante Tefi Valenzuela y de presentar las recientes declaraciones de la actriz mexicana, Kate del Castillo, quien señaló que su exesposo Luis García la pateaba y estrangulaba en sus momentos de ira.

“Que indignación debe sentir una desde su lugar, no? Cuánta impotencia, cuánta rabia y es que venimos luchando durante años con esta otra epidemia, pero los peruanos somos fuertes estamos al pie del cañón”, señaló preocupada Rebeca Escribens.

“Los peruanos estamos vigilantes, queriendo salir adelante y cambiar la historia de este país en todos los sentidos”, agregó con firmeza la conductora de televisión.

Rebeca Escribens se pronuncia sobre la violencia contra la mujer

Caso Kate del Castillo

La actriz Kate del Castillo rompió su silencio y denunció que sufrió violencia física y psicológica por parte de su exesposo, Luis García durante una entrevista para en Red Table Talk: The Estefans.

“Este hombre me rompió, yo pensé que tenía una autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela”, aseguró Del Castillo.

TE PUEDE INTERESAR