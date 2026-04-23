El compositor Even Navarro, junto a su equipo, viene preparando un gran espectáculo con luces y sonido de primera por El Día del Trabajador este Jueves 30 de abril desde las 8 pm en La Flor de la Canela ( Av. Nicolás Arriola 155). Las entradas ya se encuentran a la venta en Teletiket.

El show del cantante oroyino que lleva 36 años de trayectoria, no estará solo en esta gran serenata a los trabajadores, también tendrá como invitada a Nayda Gutiérrez y Los Shapis con toda su orquesta para deleitar sus éxitos a todo el público que asista.

INICIOS:

De profesión maestro de música, el popular artista cuenta que desde muy pequeño, ya gustaba de los instrumentos musicales cuando observaba a su padre tocar la guitarra, hoy en día es un artista reconocido a base de mucho esfuerzo y trabajo constante. Sus conciertos son llenos totales, sus composiciones son cantadas a todo pulmón por sus seguidores, entre sus temas más solicitados están “El momento de amar”, “En vano fue”, “Perdóname”, “Olvídate de mi”, etc. que lo han convertido en uno de los artistas más populares.

DATO IMPORTANTE: Cabe resaltar que Even Navarro es un compositor muy reconocido en el mundo andino, el año 2021 compuso el tema “Olvídate de mi” para la afamada agrupación Corazón Serrano, cuando fue estrenada gusto mucho al público, teniendo muchas reacciones positivas en redes sociales, radiales, televisivas y conciertos, en la actualidad cuenta con más de 84 millones de vistas en Youtube.