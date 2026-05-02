Lima vivió una noche cargada de emoción, nostalgia y fiesta con el rotundo éxito del espectáculo “Recuerdos del Corazón”, protagonizado por la reconocida agrupación Corazón Serrano en Plaza Norte. El concierto, realizado el 30 de abril, logró un lleno total, reuniendo a más de 10 mil personas que corearon cada tema en un recorrido musical por los inicios de la agrupación piurana.

El show fue concebido como un reencuentro con su público, ofreciendo un repertorio especialmente seleccionado con los temas más emblemáticos de su trayectoria. Durante la noche, se vivieron momentos de alta emoción con clásicos como “Alitas quebradas”, “Bombas del corazón”, “Arrepentida” y “Destino”, canciones que han marcado generaciones y se mantienen como himnos de la cumbia peruana.

Corazón Serrano arrasa en Plaza Norte

Sobre el escenario, las voces de Yrma Guerrero, Lesly Águila, Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano, Briela Cirilo, Milagros Díaz y Cielo Fernández dieron vida a este viaje musical, logrando una conexión inmediata con el público, que celebró cada interpretación.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando, de manera sorpresiva, las pantallas del escenario proyectaron un mensaje de María Becerra, quien apareció en video para anunciar que en cuestión de segundos se estrenaría el esperado tema “Poco Yo Remix”, colaboración junto a Corazón Serrano. El anuncio encendió al público, que inmediatamente empezó a corear la canción, convirtiendo el recinto en un solo coro cargado de emoción.

Otro momento especial fue la participación de la nueva integrante, Sharik Danae, quien fue recibida con entusiasmo por los asistentes, consolidándose como parte de esta nueva etapa de la agrupación.

Corazón Serrano arrasa en Plaza Norte

Bajo la dirección y producción de Edwin Guerrero, el espectáculo destacó por su impecable puesta en escena y por rescatar la esencia musical que ha acompañado historias de amor, desamor y celebración en todo el país.

Con este multitudinario show, Corazón Serrano no solo reafirma su vigencia, sino también su capacidad de seguir conectando con nuevas audiencias, marcando un nuevo hito en su exitosa trayectoria.