El periodista René Gastelumendi protagonizó una peculiar situación cuando terminaba el noticiero de América Noticias junto a su colega Mávila Huertas.

En plena cuarentena, el periodista le pidió a su colega a mantener su distancia, pues el coronavirus o covid-19 ya se encuentra en nuestro país.

“Pero siempre a un metro de distancia, no te acerques”, le dijo René Gastelumendi a Mávila Huertas, quien no se quedó callada y le respondió lo siguiente: “No me acerco nunca, me voy acercar ahora”.

Como periodistas, René Gastelumendi y Mávila Huertas continúan yendo a trabajar a América Televisión pues deben dar las noticias. Además, el canal de Santa Beatríz informó que han tomado todas las medidas para evitar el contagio masivo de su personal.

