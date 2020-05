Este jueves 7 de mayo de 2020, la hermana menor de Gisela Valcárcel, Martha Valcárcel, murió tras luchar por varios años contra una enfermedad. Fue su sobrina, Ethel Pozo, quien dio la noticia a través de un extenso mensaje.

Este viernes, Ethel Pozo no se presentó en el programa “América Hoy” y su compañero, Renzo Schuller, les envió un sentido mensaje por su pérdida.

“Para Gisela y para Ethel, un cariño muy especial. Muchas fuerzas, ustedes ya saben perfectamente que el amor nunca muere y siempre va a seguir con nosotros”, les dijo Renzo Schuller frente a cámaras.

Martha Valcárcel fue para Ethel Pozo como una madre, pues fue ella quien se encargó de cuidarla cuando Gisela Valcárcel iniciaba su carrera en la televisión.

“Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y claro, me engrías con tu comida . Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina, Amigas. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. Te debo tantas cosas tía Marthita!”, escribió Ethel Pozo en un sentido mensaje.

