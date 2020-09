El conductor de “América Hoy”, Renzo Schuller, fue internado de emergencia en una clínica local, tras encontrarse con mucho dolor a causa de una hernia que le salió hace algún tiempo en la espalda.

Luego de ser intervenido quirúrgicamente, el popular ‘Shushu’ utilizó sus redes sociales para pronunciarse con sus seguidores e informar cuál es su actual estado de salud. El también actor indicó que necesitará someterse a rehabilitación.

“Quiero aprovechar para agradecer todos los mensajes tan bonitos que me han mandando. Me operaron ayer en la noche, todo salió muy bien, me sacaron un hernia bastante grande que estaba complicando el movimiento de mi pie, ahora tengo que hacer rehabilitación y descanso para empezar a saltar como loco”, comenzó contando a través de su cuenta oficial de Instagram.

“No quería dejar pasar el momento para agradecerles a todos, han sido muy bonitos. Gracias por estar preocupados, pero todo bien, les agradezco de todo corazón. Mañana me iré a mi casa a descansar y pronto nos veremos. Siempre con buena actitud”, aseguró.

Renzo Schuller revela su estado de salud - Ojo

