No se quedó callado. El reportero del programa “Mujeres al Mando”, Samuel Suárez, le respondió a Rodrigo González “Peluchín", luego de que este lo tildara de “desubicado y fuguretti”.

Resulta que Samuel Suárez aseguró que Rodrigo borró el logo de su página de Instagram, Instarándula, al momento de compartir un pantallazo de la cuenta de la ginecóloga de Samahara Lobatón.

Al respecto, Rodrigo González escribió: “No acostumbro aclarar nada a nadie, me dedico a trabajar y entretener pero no paso por alto cuando se me involucra con tanta ligereza. Un desubicado y fuguretti para conseguir un poco de prensa a costa de mi plataforma llama exclusiva a un envío que ha sido público y me acusa de robo ya eso, es mucha desubicación”.

Tras este último mensaje, Samuel Suárez respondió y le recordó que ambos tienen la misma experiencia trabajando en la prensa de espectáculos, por lo que no necesita colgarse de nadie, ni ser figuretti. Incluso le recordó que era él quien hacía las notas para los programas “Amor, Amor, Amor” y “Válgame Dios”.

“Me olvidaba...¿Figureti?, ¿Colgame del nombre de su plataforma? Nuuu Tengo al igual que usted años trabajando en esto, haciendo los informes que sacaban en sus programas. Creo que una ningunea tampoco no? Yo si respeto algunas cosas que hace. Saludos!!!”, escribió el reportero de “Mujeres al Mando”.

Además, le pidió a Rodrigo González compartir su propio material. “Nadie duda que tiene como 5000 de esos pantallazos y todo los videos del mundo, bien por su proyecto, por lo mismo coloque lo suyo...Si usted dice que en todo momento tenía su propio material, bien ahiii...perfecto, no tenemos por que poner en duda su palabra, aquí también se respeta lo que saca...eso sí, sin minimizar la chamba de nadie”.

