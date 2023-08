En la última edición de su programa, Magaly Medina reveló que habló con Jorge Fernández, un conocido empresario artístico, quien asegura que representa ahora a Maju Mantilla, confirmando que ella y su esposo están distanciados hace algún tiempo.

“Es amigo de Maju Mantilla y nos envió un comunicado autorizado por ella, es una nueva versión del comunicado que ella firmara, avalara y sacara para todos los medios”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “le ha encomendado a este su amigo, que me dice que tiene su autorización para decir esta versión nueva de los hechos”,

Cabe mencionar que, Magaly Medina, consideró que Maju Mantilla quiere enmendar lo que dijo anteriormente al público.

“Sin embargo, hay una serie de contradicciones que a mí no me convencen, no me calzan, es como si quisiera decir algo pero al final no lo quiere decir y lo corrige”, agregó la popular Urraca.





