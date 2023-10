Jossmery Toledo se encuentra en el ojo público tras revelar detalles inéditos de su clandestino romance con el futbolista Paolo Hurtado. Sin embargo, en medio de esta controversia, Ricardo Mendoza sorprendió a propios y extraños al contar un particular episodio que vivió cuando conoció a la expolicía.

Al respecto, el conductor de “Hablando Huevadas” señaló para una entrevista en Youtube, cómo fue su primera impresión a la hora de conocer a la exintegrante de ‘Esto es guerra’ en una conocida discoteca.

“Estaba en una reunión, en una discoteca y, de repente, me lanzan un comentario como que ‘oe, qué chévere tu chamba’”, comenzó relatando.

En ese sentido, Ricardo también comentó que Jossmery le lanzó un comentario que le hizo pensar que “se le habían subido los humos”

“Una chica X, que están que te jo***, y me preguntó: ‘¿no sabes quién soy?’, y le dije: ‘no, no sé quién ch*** eres’... ‘Soy Jossmery Toledo’, me dijo” , comentó el mediante.

TE PUEDE INTERESAR