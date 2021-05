Desde Nueva York, Ricardo Montaner se reunió vía online con más de 300 periodistas de toda América Latina para hablar sobre el lanzamiento de su nuevo álbum “FE”, que está compuesto de 11 canciones con las que busca rendirle tributo a Dios, y además cumplir con su público que desde hace muchos años le pedía un disco espiritual.

“¡Aquí estoy! Muy contento de saludarlos, he vivido una mañana con muchas emociones personales de gente que ha estado cerca de mí en todo este proceso de producción del álbum. Justo le decía a mí esposa que hay muchas emociones que se encuentran”, dijo al inicio.

“En lo personal es un álbum que siento que se lo debía no solo a Dios, sino a la gente que hace 28 años me pedía un álbum espiritual, pues obviamente se lo debía a un sinfín de gente que lo estaba esperando, me lo debía a mí también porque a lo largo de toda mi carrera no me había hecho un espacio para el hacedor de todo lo que hago. Cómo era posible que le hiciera canciones de amor a los seres humanos y que no lo hiciera para el que creó a todos los seres humanos”, continúo.

Tras su afectuoso saludo, el famoso cantautor argentino se sinceró y reveló estaba a punto de que se le salieran las lágrimas, pues cinco minutos antes de conectarse al Zoom llegaron de sorpresa a su vivienda de Nueva York, su hija Evaluna junto a su esposo, Camilo, para acompañarlo en este día especial por su lanzamiento.

“Yo no sé si se me nota, pero estoy pasando un día muy emotivo, cinco minutos antes de salir aquí a la conferencia de prensa me han sorprendido mis hijos, Camilo y Evaluna, que se vinieron para Nueva York a sorprenderme a pasar conmigo este día de lanzamiento, entonces estoy a punto de que se me salgan las lágrimas, así que justo cinco minutos antes de empezar la rueda de prensa se me tiraron encima cuando me estaba poniendo mis zapatos”, comentó el artista notoriamente emocionado.

Montaner comentó que con el lanzamiento de “FE” busca brindarle a la gente “la posibilidad de que puedan sentirse en contacto con el creador”. Además, contó que los once track cuentan con visuales, los que ayudarán a que su público viva una experiencia especial y que puedan meditar.

Una de las sorpresas que sus seguidores encontrarán en “FE” es la nueva versión de su tema “La Gloria de Dios”, el que está interpretado por Evaluna.

“Hay un track muy especial, que es una versión de ‘La Gloria de Dios’, es un arreglo hermosísimo y tengo como invitada especial a Evaluna, ella es la única que canta en ese track. Es una canción que conoce todo el mundo. (…) Evaluna hace con su voz lo que considera que pueda gustarle a Dios, van a encontrarse con una hermosísima versión del tema”, contó.

Montaner reveló que varios temas que componen “FE” fueron compuesto a capella, y que algunos surgieron mientras conducía su auto o cuando estaba caminando a la orilla de la playa.

“Jamás me había pasado que escribiera canciones a capella, normalmente recurro a la guitarra o me junto con alguien y escribimos una canción. Me ha ocurrido en varias oportunidades de este álbum, que escrito una canción en directa conexión con Dios en el momento de mi oración de la mañana, cuando estoy caminando por la orilla de la playa o inclusive yendo al estudio de grabación, cuando iba manejando y una melodía venía a mi cabeza. (…) Hay una canción, la escribí en la orilla del mar, me empezó a fluir y se convirtió en el último track del álbum”, confesó Ricardo.

Ricardo Montaner dijo se siente que su nuevo disco es un canto de “esperanza” en medio de la pandemia del coronavirus que atraviesa el mundo.

“Nació en época de pandemia, siento que es un canto de esperanza, es un álbum totalmente esperanzador. Si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es que no somos los que tenemos el control remoto de la vida, y que el control lo debe tener Dios y que es imposible seguir transitando la vida pensando que no hay un autor de la creación misma”, comentó.

El padre de Evaluna sostuvo que el único que puede terminar con la pandemia del COVID-19 es Dios. “Hoy nos dimos cuenta, después de un año y medio, que estamos en este trance que se hace hasta interminable porque sales de una y viene otra, la primera ola, la segunda ola, gente cercana que se va, es como una eterna agonía y el único que nos puede sacar de esto es Dios, sin lugar a duda”, acotó.

Para el intérprete de “Tan enamorados”, “Me va a extrañar” y “Te adoraré”, “Dios te da una paz maravillosa que te permite pasar la tormenta sin que salgas destruido, sino que salgas fortificado con más seguridad, quizá Dios no te evite la lluvia, pero te da un paragua para que te empapes”

Finalmente, Ricardo se animó a brindar algunos detalles del próximo estreno de la serie “Los Montaner”, la cual ya cuenta con las primeras secuencias. “Lo empezamos a grabar, estamos armando las primeras secuencias, estamos muy cerca de poder afinar la fecha de estreno, cuándo saldría, por dónde”, dijo al respecto.

VIDEO RECOMENDADO

¡Lleno total! Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla

¡LLeno total! Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla.