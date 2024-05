Gianella, Almendra, Katia y Rebeca volverán pronto a ponerse las plumas y lentejuelas para dejarlo todo en “Planchando el Despecho”, del director Juan Carlos Mazo. Ellas ya están ultimando detalles para este gran show que reúne historias de vida y canciones icónicas.

Pero, además, a puertas de celebrarse el Día de la madre, las actrices reflexionan sobre la maternidad. “Ser mamá es el papel más importante que me toca vivir en esta vida. Desde chiquita soñaba con la idea de serlo, por el trabajo solo pude quedarme con dos hermosos y buenos hijos, pero podría haber tenido más”, cuenta Almendra Gomelsky, quien, además, reflexiona, “la mamá, por lo general, es una mujer fuerte, pero la mamá peruana lo es aún más, ella es particularmente luchadora, es una leona. Somos aún un país machista y, por lo mismo, en muchas ocasiones, a la mujer le toca criar sola a sus hijos, la mamá peruana es todo en una sola persona. Le deseo a toda mujer que decidió ser mamá, de hijos propios o no, que tenga un día muy especial”.

Gianella, Almendra, Katia y Rebeca volverán pronto a ponerse las plumas y lentejuelas para dejarlo todo en “Planchando el Despecho”, del director Juan Carlos Mazo. Foto: Difusión.

Por su parte, Gianella Neyra comenta, “ser mamá es un regalo inmenso, yo agradezco a la vida por permitirme ver crecer a mis hijos y, al mismo tiempo, por dejarme crecer junto a ellos. Ser mamá no es fácil y menos ser una mamá peruana, nosotras somos guerreras, creativas, todistas, yo soy una mamá gallina. A todas las mamás, feliz día, y no se olviden que, para que sus hijos estén bien, el primer paso es que ustedes estén bien”.

Para finalizar, Katia Condos declara, “ser mamá es lo más lindo que me ha pasado en la vida y también lo más retador, todo lo que hago es por ellos, pues quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí”. Además, sobre la mamá peruana, ella dice, “es recontra power, es una mamá que no se rinde, guerrera, luchadora, capaz de todo. Mucha salud, abundancia y amor para las mamás en su día. Y a los hijos, no se olviden de regalarles a sus mamitas una entrada para ‘Planchando el Despecho’, todas las madres necesitamos cantar y liberar, hacer catarsis (risas)”.

No te pierdas la segunda temporada de “Planchando el Despecho”, show producido por Bluhaus y Mujeres de la PM, que va del 23 de mayo al 29 de junio, todos los jueves, viernes y sábado, en la “Cúpula de las Artes” (Carretera Panamericana Sur s/n, parcela H, Santiago de Surco). Las entradas ya están a la venta en Teleticket.