Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Francisco, de 33 años, que vive en San Juan de Lurigancho:

Doctora Moro, estoy muy molesto con mi prometida Luz.

Ella y yo teníamos planes para casarnos en un mes. Tenemos tres años de relación y ya habíamos tomado la decisión de unirnos en matrimonio. Ambos estábamos muy felices con la noticia. Nuestras familias también.

Entre broma y broma decíamos que nuestras despedidas de solteros serían inolvidables. Ella me decía que pediría a sus amigas que contraten strippers y yo le respondía que yo le pediría a mis amigos que me bailen unas chicas disfrazadas.

De mi parte solo le decía bromas. Nunca me imaginé que lo que ella me decía sí era en serio. Hace una semana me dijo que sus amigas le harían una fiesta para despedir su soltería. Le dije que me parecía bien, por lo que ese día no iría a nuestro departamento para no interrumpir. La reunión era allí. Sin embargo, como olvidé mi DNI allá me vi obligado a ir a recogerlo. Pensé pasar lo más desapercibido posible.

Al llegar me di con la sorpresa de que no había fiesta, recogí mi DNI y cuando iba a irme, escuché música en la terraza del condominio. Me asomé para ver y descubrí a mi chica sentada en una silla con un hombre casi desnudo encima de ella. ¡Era un stripper!

Ella me vio, bajamos las escaleras discutiendo por la escena que había visto y la dejé con la palabra en la boca. Desde ese día hablamos muy poco. Estoy furioso. No me gustó ese contacto físico que vi. ¿Usted qué opina, doctora?

CONSEJO

Estimado Francisco, considero que estás exagerando en tu molestia. Entiendo la sorpresa que te llevaste, pero seguramente las amigas de Luz quisieron que se divierta. Ella no te faltó el respeto. El show de los strippers es bastante candente. Te sugiero que hables con ella y deja que te explique la situación. La comunicación es clave si piensan compartir sus vidas. Piénsalo. Suerte.

