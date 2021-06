El productor Ricardo Morán decidió pronunciarse sobre la polémica en tornó al cantante y jurado de ‘La Voz Perú’, Guillermo Dávila, quien ha sido acusado por su propio hijo, Vasco Madueño, de no reconocer su paternidad.

Al respecto, Morán negó haber sido responsable de la contratación del cantante venezolano como coach de “La Voz Perú” tras ser cuestionado por varios usuarios en sus redes sociales.

“¿Qué van a hacer con el caso de Guillermo Dávila? No reconocer a un hijo es grave”, le preguntaron al productor.

“Pregúntaselo a él (Guillermo Dávila)… yo no lo conozco, yo nunca he hablado con él, yo no estoy trabajando, estoy tomando una licencia de mi empresa de más de ocho meses. No trabajo en Latina, no trabajo en Rayo en la Botella, no sé”, respondió, incómodo, el exjurado de “Yo Soy”.

Aclaró que los programas “Yo Soy”, “La Voz” y “Yo Soy Kids” son programas que produce “Rayo en la Botella”, productora en la que él es socio. Sin embargo, dijo que Latina es el encargado de contratar a los jurados.

“Lo producen para Latina, el canal que comisiona estas producciones y que pone a los talentos y a los jurados”, comentó.

No trabajo en televisión hace seis meses. No contrato talento tampoco. Revise su información. Más suerte para la próxima vez. Siga jugando. https://t.co/9bEojDWXNx — Ricardo Morán (@RicardoMoran) June 18, 2021

Luego de su salida temporal comienzos del 2020, en abril de este año, el exjurado de “Yo Soy” aclaró que no tiene planes de conformar nuevamente el equipo del formato de concurso de imitación por ahora, y destacó que se vienen otros programas.

“La verdad... Por el momento, no. La temporada de ‘Yo Soy’ que hay ahora ya está armada, luego viene ‘La Voz’, ‘La Voz Kids’, ‘La Voz Senior’ y ahí se acaba el año. Entonces, te puedo decir con certeza que este año no. Tal vez después”, indicó Ricardo Morán en sus redes sociales.

