Los seguidores del cantante cubano-estadounidense Pitbull, famoso por éxitos como “Give Me Everything”, “Timber” y “Hotel Room Service”, establecieron un récord Guinness en Londres.

Un total de 22,141 personas se reunieron en Hyde Park con calvas falsas para conseguir la mayor concentración de personas caracterizadas de esa manera.

“Estamos haciendo historia ante nuestros propios ojos”, declaró Pitbull, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez.

Historia

Durante varios años, los fans de “Mr. Worldwide” se divirtieron asistiendo a sus conciertos luciendo su estilo característico: gafas de aviador, perilla y bigote, traje negro y, sobre todo, esas “gorras de calva” —pelucas de látex que se adhieren a la cabeza—.

Esta tendencia viral en redes sociales inspiró a Greg James, locutor de la BBC, a intentar batir el récord. El rapero y los organizadores del festival decidieron entonces aceptar el reto.

Algo nuevo

“Este es un récord completamente nuevo porque nunca se había intentado antes”, enfatizó Will Munford, juez de los Récords Guinness presente en el evento.

Los organizadores habían decidido que se debía superar el umbral de 2000 “gorras de calva” para que el récord fuera reconocido oficialmente. Se superó fácilmente, con 22,141 fans de los 70,000 asistentes luciendo estas pelucas.