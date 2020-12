Yahaira Plasencia estuvo como invitada en el programa “En boca de todos” junto a Kate Candela y Amy Gutiérrez, para promocionar una nueva canción navideña que habrían grabado juntas.

Sin embargo no todo salió como se esperaba, pues los conductores del magazine se quejaron en vivo por la tardanza de Amy, quien aún no aparecía en el set de televisión. “Esperemos que no se le hayan subido los humos por haber estado en los Premios Heat”, comenzó diciendo Carloncho.

“Aprovechando que Kate Candela está aquí, por qué no me vas a buscar a Kate Candela y le dices que por qué no viene...”, señaló Ricardo Rondón, quien causó la incomodidad de salsera al confundirla con la intérprete de ‘Alguien’.

“Un momentito, cómo va a buscar a Kate Candela, si ella es Kate Candela”, respondió en este instante Tula Rodríguez. “Perdón, me equivoqué, a Amy Gutiérrez”, se retractó Rondón.

En ese momento, la esposa de Javier Carmona trató de amenizar el momento y le puso un toque de humor. “Otro que hace mal el chiste, me siento tan sola a veces. Maju dónde estás, te extraño, tú eres mi compañera de conducción. Somos nosotras dos y estos dos locos, que no tenemos otra opción”, dijo entre risas.

