Tras la fuerte respuesta que Magaly Medina lanzó contra los conductores de “En boca de todos”, Ricardo Rondón aprovechó las pantallas para contraatacar.

Durante el programa, Ricardo Rondón recalcó que su programa no es periodístico: “Este es un programa magazine, acá no vamos a contestar un insulto con otro insulto”.

“No entiendo por qué la ofensa”, agregó Rondón, quien sostenía una botella de agua de azahar.

Según Rondón, un directivo de ATV le pidió que no ataque a su canal:

“Solo te quiero decir que este don nadie, este monito con metralleta o mequetrefe, solo una referencia, ayer en la tarde recibí una llamada de alguien en un cargo importante en tu canal (...) ¿Sabes lo que le pedían a este mequetrefe? Me decían ‘te pido un favor, no te metas con mi canal, no te metas con los auspiciadores’. Evidentemente eso es algo que yo no voy a hacer ni hemos hecho nunca porque nosotros respetamos y porque hay códigos, pero no se ve nada bien que una persona tan digna, elegante y refinada como tú, estés agrediendo”.

Ricardo Rondón arremete contra Magaly Medina

