Richard Acuña y Brunella Horna concedieron su primera entrevista como pareja a la revista Cosas. En diálogo con el periodista Mariano Olivera La Rosa, la pareja sorprendió al hablar sobre la posibilidad de que el excongresista sea candidato a la presidencia y la modelo aspirante a primera dama en el año 2026 o en el 2031.

Pero antes de comentar sobre esta posibilidad, Brunella Horna aseguró que quiere que Richard Acuña se retire de la política y se dedique a los negocios.

“Yo no quiero vivir eso, no quiero vivir estresada. Él es muy bueno con sus empresas; creo que mucho más se puede ayudar al Perú… Tenemos una ONG (Llaccta Perú, que apoya a menores en situación vulnerable); ayudamos sin que nadie lo sepa, y es mucho más bonito. Prefiero seguir en esa línea”, dijo la empresaria.

No obstante, Richard Acuña no descarta la posibilidad de postular a la presidencia porque “en política no hay imposibles”. “Estoy en el mejor momento de cualquier espacio que pueda compartir a nivel partidario: estoy acompañando a mi papá en su sueño (de ser presidente del Perú). Soy feliz de estar día a día con él, pero lo que vaya a pasar de aquí en adelante… Ojo, cuando cerraron el Congreso, mis hijos fueron muy felices. El único que se molestó fue el mayor, porque estuvo en dos campañas conmigo; ha vivido la chamba”, comentó.

Además, Richard Acuña admitió que su familia sí quiere que postule a la presidencia en las próximas elecciones: “Dependo de un partido. Sé que a Brunella no le gusta la idea, pero a mi papá sí, a mi mamá y a mi hermana también… Descartar algo que además me apasiona es bastante complicado. Respeto la opinión de mi familia y de mi pareja, y lo último que quisiera es afectar a mis hijos, pero creo que en este momento es apresurado pensar en eso”.

Por su parte, y pese a que no le gusta la política, Brunella Horna asegura que apoyará a su pareja en la decisión que tome.

“Muchas personas me lo han hablado… Si él toma la decisión y está seguro, obviamente lo voy a respetar y a apoyar, así no esté de acuerdo. Sí creo que se ha venido preparando desde hace mucho tiempo y que es totalmente capaz; no lo dudo. Pero hay que preparar psicológicamente a toda la familia, empezando por los hijos. La política en el Perú es tan sucia… es lo que me da miedo”.

