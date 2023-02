Entre broma y broma la verdad se asoma. Todo comenzó con el juego de ‘Lo que no soporto de ti’, donde Brunella Horna decidió mencionar al manager y pareja de ‘Giselo’, quien se picó y le soltó un trapito del esposo de la modelo e hijo de César Acuña.

Edson Dávila no soportó que le mencionen al manager y acusó al esposo de Brunella Horna de ser celoso y no darle libertad: “Mi manager no es como Richard (Brunella: ¿Cómo?) Richard está pendiente de todo lo que haces, te cela, de cómo te sientas y todo”.

Ante el fuerte sable que lanzó ‘Giselo’, la popular ‘Bubu’ no dudó en salir en defensa de Richard Acuña, intentando cuadrar a su compañero de ‘América Hoy’: “Richard es mi esposo, ¿por qué lo mencionas?”, afirmó con una notable expresión de incomodidad, ya que no le gusta que hablen del hijo de César Acuña.

