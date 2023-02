Durante una entrevista para el programa online del youtuber ‘Chiquiwilo’, Thamara Gómez decidió responder las preguntas del conductor, revelando que el verdadero motivo por el que se retiró de la agrupación femenina ‘Puro sentimiento’, que le pertenece a Christian Domínguez, fue por el ingreso de Pamela Franco, la novia del dueño.

La pregunta que le hizo ‘Chiquiwilo’, cuestionó si la renuncia de Thamara Gómez, fue por la edad de Pamela Franco al ingresar a la agrupación compuesta solo por jóvenes y ella intentó desligar esa idea de sus motivos de salida: “Yo me salí, porque Puro Sentimiento es una orquesta que se identifica por chicas jóvenes, no digo que ella no, porque yo en algún momento tendré esa edad y no me pareció”.

Según comentó Thamara, el verdadero motivo fue el temor a que tengan preferencias por Pamela, por ser la pareja de Christian Domínguez, añadiendo que si hizo un casting, no fue formal: “Hizo un casting en su casa hizo el casting,probó las canciones, cómo le salían y eso, por zoom”.

Thamara Gómez además afirmó que cuando ingresó Pamela a la agrupación, rajó con su amiga Estrella Torres de ello, pero al final la ex de Tommy Portugal la traicionó por quedar bien, pero no le guarda rencor: “Sería engañarte si somos mejores amigas, somos amigas, hay que decir la verdad”.

