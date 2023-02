Janet Barboza no se calló nada y decidió sacar cara por Andrea Llosa, frente a la pelea pública que tuvo con Magaly Medina, quien la criticó fuertemente por haber entrevistado a la familia de John Kelvin y que no le diera tribuna a Dalia Durán para que contara su verdad.

“Lo que ha quedado evidenciado es que Andrea es una mujer fuerte e inteligente, una guerrera que no arruga con nadie. Si eres así, nadie te va a avasallar. También hay algo acá, esa vieja frase ‘perro que ladra no muerde’, que le cae como anillo al dedo a Magaly”, comenzó diciendo la conductora de ‘América Hoy’.

En ese sentido, la popular ‘Rulitos’ no pudo con su genio y aseguró que la ‘Urraca’ “tiene un pensamiento arcaico y retrógrado”, al pensar que los personajes de la farándula le pertenecen. “Por favor, la señora no es dueña ni de su pingüino (Alfredo Zambrano), solo de las cosas materiales que tiene, que no me venga a fastidiar”, agregó para El Popular.

Por otra parte, Janet Barboza tildó de ‘desubicada’ a la figura de ATV por creer que por su popularidad es “la reina de la tele”. “Ha contribuido a esto que algunas personas se han achicado con ella cuando se enfrentaron, por eso se cree dueña del entretenimiento. Conmigo tampoco pudo. Pienso que ya pocos le tienen miedo. Le repito a esa mujer que se baje de su nube y se dé cuenta que no es tan poderosa como cree”, sentenció.

