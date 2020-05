Manolo Rojas se encuentra muy preocupado por todo lo que viene pasando el mundo con esta pandemia del coronavirus que no discrimina raza, condición social, sexo y va a pasos agigantados perjudicando a las personas. El humorista lamentó la partida de su gran amigo, el cómico ‘Gato’ Abad, quien falleció víctima del COVID-19.

“Hay tanta gente que está muy mal y eso me apena mucho. Hay quienes siguen siendo inconscientes y salen a las calles sin importarles lo que les pueda pasar, como es un virus que no lo ven, entonces, están como si nada hasta que se enferman. La noticia del ‘Gato’ Abad me cayó como un baldazo de agua, no me imaginé que le iba a pasar eso (morir por COVID-19), realmente me afectó, me puse un poco mal”, mencionó.

Conoció a Richard Swing

Con casi 30 años de carrera artística, Manolo Rojas tendrá un nuevo personaje que saldrá esta noche en “El reventonazo de la Chola”: será ‘Richard sin Swing, pero con billetín’.

El actor cómico confesó que sí conoció a este polémico personaje Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, que cobró más de S/ 175 mil por nueve actividades diferentes, entre ellas charlas motivacionales, en el Ministerio de Cultura. Tras este escándalo, Sonia Guillén renunció al cargo de ministra.

“Este tipo me escribía y no dejaba de escribirme para que le promocione su música en ‘Los Chistosos’. Era muy jodido, no se cansaba hasta querer lograr algo. Como no le hice caso, ya luego le decía a Hernán (Vidaurre)”, manifestó.

Pese a que tuvieron algunos encuentros porque ambos son compositores, Manolo aclaró que no es su amigo.

“Hemos hablado de música, porque este tipo se la sabe todas, y te endulzaba con lo que más te gustaba, pero nunca me hizo un ofrecimiento ni nada por el estilo. Este señor desarrolló bien su inteligencia interpersonal, pero la usa para mal al ver sus grandes beneficios o figuretear”, concluyó.