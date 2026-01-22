El ídolo del género urbano RKM llega a nuestro país para formar parte de la edición Filo Summer Fest – Love Edition, que se realizará el 14 de febrero en el Estadio Joaquín Ormeño de Punta Negra, junto a destacados artistas nacionales. Las entradas ya se encuentran disponibles en Joinnus.com.

Este festival reunirá a una verdadera lluvia de estrellas de la música con presentaciones de N’Samble, DJ Luigi, 6 Voltios, DJ Richie Rey, Seidy La Niña (desde Cuba), Nave Ascensor, Jannita, Lucía Lay y Pasajeros, además de un tributo a Bad Bunny a cargo de X Terry Pe, ofreciendo una propuesta musical diversa para todos los gustos.

RKM, cantante urbano puertorriqueño, es reconocido por ser una de las voces principales del dúo RKM & Ken-Y, referente del reguetón romántico en la década de los 2000. Su estilo melódico y emocional ayudó a popularizar un sonido más sentimental dentro del género urbano, alcanzando éxito internacional con temas como “Down”, “Te Regalo Amores”, “Igual Que Ayer” y “Me Matas”, canciones que marcaron a toda una generación y lo consolidaron como una figura clave del reguetón old school.

Como parte de la experiencia Love Edition, el festival contará con el Inca Kola Food Market, que reunirá reconocidas propuestas gastronómicas inspiradas en las regiones del Perú: la frescura de la costa con Amankaya, la tradición de la sierra con Casa Zúñiga y los sabores amazónicos de la selva de la mano de Huambra. También estarán presentes opciones imperdibles como Boycott, Zenpo y Dippos, para disfrutar de una amplia variedad culinaria.

Además, el evento ofrecerá diversas actividades, como juegos mecánicos, espacios para fotografías, el popular Matri Filo y muchas sorpresas más.

Pensado para celebrar el Día del Amor y la Amistad, Filo Summer Fest – Love Edition se perfila como uno de los eventos más atractivos del verano limeño, reuniendo a miles de personas en una experiencia llena de música, sabor y celebración. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.com.