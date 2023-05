Alan Castillo decidió presentar por primera vez a su nuevo amor y no solo comparten cariño y besos, ya que al mismo estilo que con Karelys Molina, comparten escenario y hacen shows juntos y ‘Robotín’ hasta decidió pintarla de plateado y bautizarla como la nueva Robotina.

“Vamos a brindar mi Robotina Cajamarquina”, fue así como Alan Castillo presentó oficialmente a su nuevo amor que tendría 22 años de edad, según el reportaje que hicieron en ‘Magaly TV La Firme’, donde se dejaron ver muy enamorados pese a la diferencia de edad y hasta compartieron shows juntos.

Según la nueva ‘Robotina’, se lleva muy bien con Alan Castillo y no entiende por qué adornan a cada rato al comediante: “Estamos saliendo, es un chato superguapo, detallista y me ha presentado a su hija, no sé por qué le ha ido mal en el amor”.

El romance de Robotín | Imagen captura de 'Magaly TV La Firme'

Luego de dejar en claro que su romance es más que marketing, La nueva Robotina afirmó que a diferencia de las exparejas de Robotín, ella le será fiel: “Vengo para apoyar a Robotín, me voy a portar bien con él y sé que conmigo va a olvidar todo lo malo y no va a ser cachudo conmigo”.

El show de Robotín | Imagen captura de 'Magaly TV La Firme'

