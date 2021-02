Alan Castillo Vásquez, más conocido como ‘Robotín’, viene recibiendo cientos de mensaje de apoyo luego de que se conociera - en televisión nacional - que vivió una mentira al lado de su esposa.

Como se sabe, ‘Robotín’ explotó en llanto al enterarse por una pruebas de ADN que no es el padre biológico de dos de sus tres hijos en el programa de Andrea Llosa.

Ante la preocupación justificada de sus fans, el artista decidió pronunciarse en su cuenta oficial de Facebook, y dejó entrever que seguirá criando a los niños como si fueran sus verdaderos hijos.

“El amor vence a la sangre”, se lee en la publicación que tuvo más de 5 mil ‘me gusta’.

Además, horas antes de emitirse el programa, el artista publicó una fotografía de su auto con los nombres de sus hijos y el mensaje: “Papá los amará por siempre”.

“Robotín” y las pruebas de ADN

Jazmín, la pareja de “Robotín”, contó que tenía sospechas de su último hijo, pero sí tenía la seguridad que las dos mayores eran hijas del artista. “Tengo dudas del último hijo. Tengo duda, quizá sea por la presión”, relató la joven.

Tras las pruebas de ADN, Castillo confirmó que sí es padre de su primera hija. Sin embargo, la segunda hija no es de él. Es ahí donde el cómico no aguantó las lágrimas. “No por favor no. Mala eres, ¿por qué me hiciste esto?”, dijo Castillo reclamando a Rojas.

“Nunca fui malo contigo. Cómo me pudiste engañar así. Tú sabes que yo amo a mis hijas. Siempre te fui sincero. Me arruinaste la vida Jazmín”.

TE PUEDE INTERESAR