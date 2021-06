Alan Castillo Vásquez, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Robotín’, no dudó en enviar un sentido mensaje por el Día del Padre. Y es que recordemos que hace algunos meses, el popular personaje descubrió en televisión nacional que dos de sus hijos, no eran de él.

Frente a esta complicada situación, el comediante rescató que, aunque las pequeñas no llevaban su sangre, él las considerará siempre sus hijas legítimas.

“Cualquier tonto puede tener un hijo, pero solo un verdadero hombre merece que lo llamen papá. Feliz día del padre”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Fue a mediados de febrero del 2021, cuando ‘Robotín’ recibió la noticia sobre la paternidad de sus pequeñas en el programa que conduce Andrea Llosa.

“He estado fingiendo que tenía una relación feliz en muchos reportajes que me han hecho por mi trabajo, pero siempre he fingido porque la realidad era otra. Quizás en los primeros años he tratado que las cosas estén bien, pero conforme pasaron los años, todo esto se ha ido complicando”, dijo Alan Castillo. en aquella oportunidad.

