Robotina se encuentra en el ojo público luego que el tiktoker Miguelito Ávalos confesara que ambos decidieron terminar su relación sentimental. Y es que la actriz cómica no se quedó callada y reveló las razones por las que quiso ponerle punto final a su romance.

Todo se dio durante la última edición del programa de Magaly Medina, cuando la influencer dio a conocer que fue agredida por su expareja, motivo por el que prefirió quedarse soltera.

En ese sentido, Karelys Molina reveló que el influencer estaba pasado de copas cuando la había citado para conversar después de que ella saliera de trabajar del circo. En medio de un reclamo. él empezó a jalonearla cuando se quiso retirar del lugar donde estaban.

“Yo estaba llegando del circo y él me estaba esperando ahí para hablar, él estaba tomado un poquito y le empecé a reclamar porque supuestamente íbamos a conversar luego... Ahí empezamos a discutir y estaba en negación total de que yo me fuera, él quería hablar conmigo y no dejaba irme. Te juro que no esperé esa reacción de él”, le dijo Robotina a Magaly Medina.

