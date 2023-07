‘Miguelito Perú’, dejó a todos asombrados al revelar que su romance con la artista venezolana ‘Robotina’, cuyo nombre verdadero es Karelys Molina, había llegado a su fin. El creador de contenido dio detalles de la separación a través de una transmisión EN VIVO en sus redes sociales.

El creador de contenido hizo énfasis en que no hubo ninguna infidelidad que motivara la separación, pues según explica fue la misma ‘Robotina’ quien tomó la decisión de poner punto final a su historia de amor.

“ Ella y yo ya no estamos, ella decidió termina la relación (...) Esto se acabó el día de hoy, no ha habido infidelidad por mi parte, tampoco de parte de ella (...) Obviamente la voy a bloquear de todas las redes .”, dijo ‘Miguelito Perú' para sus seguidores en TikTok.

Durante la transmisión, ‘Miguelito Perú' dio a entender que la ruptura se habría debido a un “pequeño desliz” de su parte, que, aunque no especificó en detalle, habría sido suficiente para que ‘Robótika’ tomara la decisión de terminar la relación.

“ El motivo no es infidelidad, ni tercera persona, ni deslealtad. Ese no ha sido un problema, tenemos defectos que, quizás para ella fue suficiente un pequeño desliz mío o un impulso, ella tomó la decisión de irse (...) Con ella ya me disculpé, con su familia, con su mamá, son buenas personas, en un barco van dos, si uno quiere saltar, ya para qué”, agregó el joven peruano.

Por otro lado, el creador contenido hizo un peculiar y polémico comentario, pues al parecer ‘Robótika’ no habría los mismos sentimientos por él. “ Quiero pensar que sí sintió algo, lo único que diré es que ya no estamos ”, señaló.





